JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Celine Pannuti hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen leicht an und verwies dabei auf die Margen und die Wechselkursentwicklungen. Die aktuelle Geschäftsdynamik sollte positiv sein für die Aktien des Herstellers von Duftstoffen und Aromen./mis/rob/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 3.408EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3600

Kursziel alt: 3600

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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