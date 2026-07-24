JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Eine zugrundeliegende Geschäftsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sowie eine anhaltende Stärke im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien sollten das Vertrauen in ein prozentual zweistelliges Wachstum der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) im Jahr 2027 stärken, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 216,3EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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