WARBURG RESEARCH stuft CEWE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe von 139 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Kauf von Kodak Moments öffne sich dem Fotodienstleister der US-Markt, schrieb Philipp Kaiser in einer Einschätzung vom Freitag. Er hob seine Schätzungen an./rob/ajx/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 97,40EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: CEWE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 158

Kursziel alt: 139

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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