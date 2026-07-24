Flatexdegiro Aktie - neue Prognoses, neues Hoch?

Nach dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends und dem anschließenden Pullback zur Ausbruchslinie und auch in die Nähe der 200-Tage-Durchschnittslinie, die eine Unterstützung darstellt, bewegt sich die Aktie von FlatexDegiro wieder nach oben. Die nächsten Widerstände befinden sich nun bei knapp 39 Euro, mit den Hochs vom April beziehungsweise Juli und dem Allzeithoch bei rund 42 Euro vom Januar (2026). Reicht die derzeitige Dynamik diese zu überwinden? Neuen Schwung könnte auch die geplante Reform der privaten Altersvorsorge mit dem Altersvorsorgedepot bringen. Weiterlesen