Darum hat die Ukraine jetzt diesem russischen Unternehmen den Krieg erklärt!

Seit mehr als vier Jahren tobt inzwischen der Ukraine-Krieg – wenn der Einmarsch in den Donbass und die Annexion der Krim dazugerechnet werden, befindet sich der Regionalkonflikt sogar bereits in seinem zwölften Jahr. Strategisch hat sich in dieser Zeit einiges getan.

Der Konflikt entwickelte sich nicht nur von einer lokal begrenzten Auseinandersetzung zu einem offenen Angriffskrieg, auch die Art der Kriegsführung hat sich insbesondere in den vergangenen vier Jahren verändert. Aus einem Bewegungskrieg wurde rasch ein Stellungs- und Grabenkrieg.

Erschöpfte Reserven an Mensch und Material sorgten dann zu einer Verschiebung zum Luft- und Drohnenkrieg. Vor allem die Ukraine hat frühzeitig auf die Entwicklung kostengünstiger Drohnensysteme gesetzt. Mit denen können längst selbst hunderte Kilometer hinter der Frontlinie liegende Ziele angegriffen werden. Inzwischen skaliert die Ukraine, nicht zuletzt mit deutscher Unterstützung, die Herstellung von Marschflugkörpern.

Von der "Tankstelle mit Atomwaffen" zum Treibstoffimporteur

In den vergangenen Monaten nahm die Ukraine vor allem russische Ölraffinerien ins Visier. Damit sollte einerseits die Treibstoffversorgung der russischen Streitkräfte lahm gelegt werden, andererseits will die Ukraine auch den wirtschaftlichen Druck erhöhen – und Unzufriedenheit unter der Zivilbevölkerung schüren.

Die anhaltenden Drohnen- und Raketenangriffe waren zuletzt so erfolgreich, dass sich in einigen russischen und russisch besetzten Regionen, wie der Krim, lange Warteschlangen an Tankstellen bildeten. Vor allem auf Telegram machten von Kraftstoffmangel betroffenen Russinnen und Russen ihrem Unmut Luft. Gleichzeitig wurde die Lage so prekär, dass Russland – einst vom US-Republikaner John McCain als "Tankstelle mit Atomwaffen" verspottet – Benzin aus dem Ausland einkaufen musste.

Das setzt die angespannte Haushaltslage des russischen Staates weiter unter Druck. Wie die Moscow Times am Montag berichtete, hat das russische Finanzministerium Anleiheauktionen bis auf weiteres ausgesetzt, nachdem sich zuletzt bei gleich drei Auktionsrunden keine Käufer mehr finden wollten. Jetzt müssen entweder höhere Anleiherenditen geboten oder Zwangsmaßnahmen, wie verpflichtende Käufe durch russische Banken, ergriffen werden. Das zeigt auch, dass Russland von den zuletzt stark gestiegenen Ölpreisen kaum profitieren kann und die Bonität als zunehmend schlecht bewertet wird.

Nach Raffinerien werden jetzt Online-Versandhäuser angegriffen

Russische Raffineriekapazitäten waren zuletzt aber nicht das einzige Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. In den vergangenen Wochen hat die Ukraine einem russischen Unternehmen mit anhaltenden Attacken regelrecht den Krieg erklärt – dabei handelt es sich um den Versand- und Online-Händler Wildberries, der gerne als das "Amazon Russlands" bezeichnet wird.

Mindestens ein halbes Dutzend Mal hat die Ukraine in den vergangenen Wochen Warenhäuser angegriffen. Dabei brannte eines in Elektrostal, rund 50 Kilometer von Moskau entfernt, vollständig aus. Selbst in St. Petersburg wurde ein Versandlager getroffen – das zeigt die in den vergangenen Jahren gewachsenen Möglichkeiten der Ukraine, tief im Innern Russlands gelegene Ziele anzugreifen.

Der Schaden ist inzwischen beträchtlich. Der US-Finanznachrichtensender CNBC schätzt in einer jüngsten Analyse, dass der Schaden bereits bei umgerechnet 2,3 Milliarden US-Dollar liegt. Laut einer Analyse des russischen Wirtschaftsmagazins Kommersant sind zwischen 10 Prozent der Lagerfläche von Wildberries beschädigt oder vollständig zerstört – Gründerin Tatjana Kim, die als reichste Frau Russlands gilt, zeigte sich auf ihrem Telegram-Kanal erschüttert und wortlos.

Mit der russischen Wirtschaft soll vor allem auch Vertrauen zerstört werden

Aus Sicht von Militärexpertinnen und -experten sind die Angriffe gerechtfertigt. Wildberries steht schon seit Längerem im Verdacht, mit seinem weitverzweigten Netzwerk die russische Armee logistisch zu unterstützen. Gleichzeitig soll der Konzern am Schmuggel und Handel von eigentlich sanktionierten Elektronikbauteilen beteiligt sein, die auch in russischem Militärgerät zum Einsatz kommen.

Doch auch darüber hinaus lassen sich nachvollziehbare strategische Ziele erkennen. Zum einen soll die ohnehin schon herausgeforderte russische Luftverteidigung weiter überfordert werden. Schon jetzt muss Russland, um sowohl militärische als auch zivile Einrichtungen zu schützen, auf immer erratischere Methoden – Pantsir-Systeme auf Hochhäusern, MG-Schützen auf Hebebühnen – zurückgreifen. Zum anderen soll die angeschlagene Wirtschaft weiter geschwächt werden.

Gemeinsam mit seinem Rivalen Ozon erwirtschaftet Wildberries Erlöse in Höhe von 10 Prozent des russischen Bruttoinlandsproduktes. Außerdem demonstrieren Lieferschwierigkeiten und -verzögerungen der Zivilbevölkerung, wie angreifbar der Angriffskrieg Russland inzwischen gemacht hat, was das Vertrauen in die Regierung von Vladimir Putin unterminieren soll – ganz ohne, dass dafür Kindergärten, Krankenhäuser, Bahnhöfe und Einkaufszentren getroffen werden müssen, wie es Russland in der Ukraine tut.

Die konzentrierten Angriffe auf genau ein russisches Unternehmen sollen außerdem den Oligarchen, die mehrheitlich noch hinter Putin zu stehen scheinen, demonstrieren, dass ihr Reichtum gefährdet ist, und zwar umso stärker, je länger der Krieg andauert. Auch das soll für innere Unruhe sorgen.

Quelle: Investing.com | MOEX Russia Index

Der Druck auf Russland steigt: Aktienmarkt und Rubel im freien Fall

Mit Blick auf den russischen Aktienmarkt zeigt die Strategie der Ukraine längst Wirkung. Vor allem in den vergangenen Wochen purzelten in Moskau die Kurse. Der Leitindex MOEX hat in den vergangenen 3 Monaten 23 Prozent an Wert verloren. Zum Wochenauftakt fiel er dabei sogar auf eines der niedrigsten Niveaus seit dem offiziellen Kriegsbeginn.

Auch der (nicht mehr frei konvertierbare) Rubel ist unter Druck geraten. Er hat zuletzt sowohl gegenüber dem Euro als auch dem US-Dollar an Boden verloren – und das, obwohl er angesichts der stark gestiegenen Ölpreise eigentlich über Rückenwind verfügen sollte.

Geld kann sich Russland nur noch zu sehr ungünstigen Bedingungen leihen. Die Renditen für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren liegen aktuell bei 16,3 Prozent. Vor 6 Jahren war Russland mit einem Kupon von 5,5 Prozent nicht allzu weit vom Niveau entfernt, das Investoren jetzt von den USA verlangen. Das zeigt den Vertrauensverlust der internationalen Finanzmärkte in die Fähigkeit Russlands, seine Schulden mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückzuzahlen.

Fazit: Die Einschläge für Vladimir Putin kommen näher

Nach mehr als vier Jahren offener Kriegsführung gelingt es der Ukraine zunehmend, Russland militärisch, strategisch und wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Nachdem in den vergangenen Monaten vor allem Ölraffinerien im Fokus ukrainischer Drohenangriffe standen, nimmt das Land jetzt verstärkt Warenhäuser des größten russischen Versandhändlers Wildberries ins Visier. Damit soll das Vertrauen sowohl der Oligarchen als auch der russischen Zivilbevölkerung in die Fähigkeiten des Präsidenten Putins unterminiert werden, ihre Interessen und Sicherheit schützen zu können.

Finanziell ist die neue Strategie bereits ein Erfolg. Russland findet trotz rekordhoher Anleiherenditen kaum noch Käufer für seine Staatschulden, gleichzeitig befindet sich der russische Aktienmarkt im freien Fall, während begrenzte Devisenreserven immer häufiger dafür aufgebracht werden müssen, Treibstoff im Ausland zu kaufen. Eine Verhandlungslösung zwischen der Ukraine und Russland scheint zwar weiter in der Ferne zu liegen, aber die Fähigkeiten Russlands, seinen Krieg in der Ukraine aufrechtzuerhalten, werden zunehmend geringer.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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