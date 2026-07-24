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    „Reine Virustests erfassen bei Atemwegsinfektionen nicht immer alle relevanten Erreger" - Global Million Clinical Study für eine umfassende syndromische PCR-Diagnostik

    • Bei 78 % der viruspositiven Fälle wurden zusätzlich bakterielle Erreger nachgewiesen, die mit Pneumonien in Zusammenhang stehen. Umgekehrt wurden bei 88 % der positiven bakteriellen Nachweise gleichzeitig auch Viren festgestellt.
    • Die Global Million Clinical Study (GMCS) soll klinische Evidenz zum Nutzen umfassender syndromischer PCR-Testverfahren schaffen und deren Potenzial für zukünftige Teststandards aufzeigen.

    SEOUL, Südkorea, 24. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der molekularen Diagnostik, gab den Start der Global Million Clinical Study (GMCS) bekannt. Ziel des groß angelegten Studienprojektes ist es, die klinische Evidenz für den Einsatz umfassender syndromischer PCR-Tests zu liefern. Im Gegensatz zu herkömmlichen, primär auf Viren fokussierten Testansätzen ermöglichen diese den gleichzeitigen Nachweis viraler und mit Pneumonien assoziierter bakterieller Erreger.

    Mithilfe seiner statistischen Analyseplattform STAgora analysierte das Unternehmen ca. 260.000 respiratorische PCR-Testergebnisse bei Kindern im Alter von 0 bis 5 Jahren, die über einen Zeitraum von 42 Monaten erhoben wurden. Die Auswertung ergab, dass virale und pneumonieassozierte bakterielle Erreger der Atemwege häufig gemeinsam nachgewiesen wurden. Dies verdeutlicht die Komplexität der Erregernachweismuster bei Atemwegsinfektionen im Kindesalter.

    Die Analyse ergab, dass die Panel-Tests auf virale Atemwegserreger eine Positivitätsrate von 87 % aufwiesen. Bei 78 % dieser positiven Fälle wurden zudem mit Pneumonien assoziierte bakterielle Erreger festgestellt. Auch bei den Tests auf pneumonieassozierte Bakterien zeigte sich ein ähnliches Bild: 76 % der Proben waren positiv, und 88 % dieser positiven Ergebnisse gingen zugleich mit dem Nachweis viraler Erreger einher.

    Diese Ergebnisse unterstreichen die Komplexität von Atemwegsinfektionen bei Kleinkindern, bei denen virale und bakterielle Erreger häufig als Ko-Infektion nachgewiesen werden. Sie legen nahe, dass oft mehrere unterschiedliche Erregertypen beteiligt sind und dass Testverfahren, die nur eine Erregerkategorie erfassen, möglicherweise kein vollständiges Bild des Infektionsgeschehens liefern.

    Die Ergebnisse sind besonders relevant, da Atemwegsinfektionen bei Kindern in einigen Fällen zu schwerwiegenden Erkrankungen wie Pneumonien oder Sepsis führen können. Sie unterstreichen die Bedeutung einer frühzeitigen und umfassenden Erregerdiagnostik, bei der sowohl virale als auch mit Pneumonien assoziierte bakterielle Erreger berücksichtigt werden, um die klinische Beurteilung von Infektionen zu unterstützen.

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    PR Newswire (dt.)
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