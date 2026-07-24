Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

ACNB gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,86 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +19,66 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,27 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in ACNB investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +125,30 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. ACNB verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,86 % Dividendenrendite bietet ACNB ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,66 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen ACNB für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,86 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,27. ACNB weist eine Marktkapitalisierung von 564,19 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,86 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

ACNB Corporation ist eine regionale US-Bankholding mit Fokus auf Retail- und Firmenkundengeschäft, Hypotheken, Vermögensverwaltung und Versicherungen. Kernmarkt sind ländlich-suburbane Regionen in Pennsylvania/Maryland. Konkurrenz: Fulton Financial, M&T, PNC, Truist, lokale Community-Banken. USP: starke regionale Verankerung, konservative Kreditpolitik, Kundennähe und Cross-Selling über Bank- und Versicherungssparte.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. ACNB konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +19,66 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

ACNB Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.07.2026

Mit einer Performance von +3,85 % konnte die ACNB Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,86 %, eine Investition von etwa 61.729€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 2,60 +88,41 % +4,86 % 2025 1,380000 +9,52 % +3,11 % 2024 1,260000 +10,53 % +3,29 % 2023 1,140000 +7,55 % +3,28 % 2022 1,060000 0,00 % +3,06 %

Warum ACNB für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,86 %

Stetiges Dividendenwachstum: +19,66 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 11,27

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 20.577 € 3.000 € 61.729 € 6.000 € 123.457 € 12.000 € 246.914 €

ACNB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,44 % 1 Monat +7,34 % 3 Monate +23,79 % 1 Jahr +47,52 %

Informationen zur ACNB Aktie

Es gibt 10 Mio. ACNB Aktien. Damit ist das Unternehmen 564,19 Mio. € wert.

ACNB Aktie jetzt kaufen?

Ob die ACNB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ACNB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.