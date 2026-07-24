ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Cewe auf 158 Euro - 'Buy'
- Warburg Research hebt Kursziel auf 158 Euro
- Einstufung auf Buy bleibt trotz Übernahme
- Deal erschließt Cewe erstmals den US-Markt
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe anlässlich der angekündigten Übernahme des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments von 139 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit diesem Deal erschließe sich der Fotodienstleister erstmals den US-Markt - neben den weiteren Kernmärkten Kanada, Mexiko und Australien, schrieb Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 nach oben./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 97,40 auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,21 %.
Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 725,60 Mio..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +29,23 %/+62,05 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 158 Euro
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