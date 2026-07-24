Warburg Research hebt Ziel für Cewe auf 158 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,73 % und einem Kurs von 97,40 auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,21 %.

Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 725,60 Mio..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +29,23 %/+62,05 % bedeutet.