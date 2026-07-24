Volkswagen belastet von enttäuschendem Quartal

Bei Volkswagen läuft es bei den einstigen Renditebringern Audi und Porsche nach wie vor nicht rund. Insgesamt sorgten Zölle, Kriege, geopolitische Spannungen und härter werdende Konkurrenz für Gegenwind, hatte Konzernchef Oliver Blume bereits im Frühjahr erklärt. Er plant daher neue Sparmaßnahmen mit deutlichen Einschnitten.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein schwaches zweites Quartal von Volkswagen (VW) hat am Freitag die Anleger in der Autobranche weiter beunruhigt. Eine enttäuschende Profitabilität der Wolfsburger und eine gesenkte Umsatzprognose belasteten die Vorzugsaktien deutlich, die unter den schwächsten Werten im steigenden deutschen Leitindex Dax waren. Zuletzt fielen sie noch um 1,6 Prozent auf 71,76 Euro. In diesem Jahr haben die Papiere ohnehin bereits fast ein Drittel an Wert eingebüßt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analysten äußerten sich recht ernüchtert zu Volkswagen. Laut dem Experten Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan hat der Konzern mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlt. Im zweiten Quartal wurde noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum.

Fachmann Philippe Houchois vom Analysehaus Jefferies sieht Erklärungsbedarf dahingehend, dass der operative Gewinn die Markterwartung verfehlt habe, der Jahresausblick hinsichtlich der Margen aber beibehalten worden sei. Den freien Barmittelzufluss des Autokonzerns bezeichnete er derweil als solide.

Die Titel der Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW entwickelten sich am Freitag verhalten, doch jene der VW-Sportwagentochter Porsche AG sanken um 1,4 Prozent. Für die Anteile der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE ging es um ein Prozent nach unten.

Die Verluste der deutschen Autowerte drückten auch den europäischen Branchenindex ins Minus. Der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts büßte in dem freundlichen Marktumfeld zuletzt 0,3 Prozent ein und erreichte das Niveau von Ende Juni./la/tih/mis

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 56,70 auf Tradegate (24. Juli 2026, 11:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,73 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +39,39 %/+82,60 % bedeutet.



