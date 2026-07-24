🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software

    Besonders beachtet!

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATOSS Software - Aktie schießt in die Höhe +6,84 % - 24.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ATOSS Software Aktie bisher um +6,84 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ATOSS Software Aktie.

    Besonders beachtet! - ATOSS Software - Aktie schießt in die Höhe +6,84 % - 24.07.2026
    Foto: ATOSS Software AG

    ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

    ATOSS Software Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.07.2026

    Die ATOSS Software Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,84 % auf 74,20. Damit gewinnt die Aktie +4,75  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ATOSS Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 74,20, mit einem Plus von +6,84 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX!
    Long
    3.491,63€
    Basispreis
    2,52
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3.953,69€
    Basispreis
    2,41
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von ATOSS Software in den letzten drei Monaten Verluste von -12,42 % verkraften.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um +5,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,39 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ATOSS Software -39,61 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.

    ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,60 %
    1 Monat -2,39 %
    3 Monate -12,42 %
    1 Jahr -51,06 %
    Stand: 24.07.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur ATOSS Software Aktie

    Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd.EUR € wert.

    ATOSS Software SE: Starkes Q2, Margenerwartung für 2027 angehoben; KAUFEN


    ATOSS hat im zweiten Quartal solide Ergebnisse geliefert, mit einem Umsatzanstieg von 13% und einem EBIT-Anstieg von 17%, wobei Cloud & Subscriptions der Hauptwachstumstreiber blieben. Noch wichtiger ist, dass sich die Auftragsdynamik deutlich erholt hat: Ein starker Anstieg des New ACV im zweiten Quartal hob das erste Halbjahr insgesamt über das Vorjahresniveau.

    Atoss Software: Cloud-Boom treibt Ergebnis über die Erwartungen


    Atoss Software übertrifft mit Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal die eigenen Erwartungen. Jefferies sieht in der Aktie nun bis zu 66 Prozent Kurspotenzial und hebt die Ziele für 2027 an.

    SAP gibt mit Cloud-Aboverträgen dem Softwaresektor Schub


    Die von SAP vorgelegten Quartalsresultate haben am Freitag im gesamten Software-Sektor für Erleichterung gesorgt. Denn: der Cloud-Vertragsbestand übertraf die Analystenerwartungen. Mit einem Anstieg um zuletzt 6,4 Prozent erholten sich die …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, SAP und Co.

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. SAP notiert im Plus, mit +5,91 %. Workday (A) notiert im Plus, mit +1,62 %.

    ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ATOSS Software

    +6,49 %
    +5,53 %
    -2,41 %
    -14,64 %
    -51,27 %
    -39,52 %
    -26,89 %
    +349,86 %
    +720,00 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440
    ATOSS Software direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ATOSS Software - Aktie schießt in die Höhe +6,84 % - 24.07.2026 Am heutigen Handelstag konnte die ATOSS Software Aktie bisher um +6,84 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ATOSS Software Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     