ATOSS Software - Aktie schießt in die Höhe +6,84 % - 24.07.2026

Die ATOSS Software Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,84 % auf 74,20€. Damit gewinnt die Aktie +4,75 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ATOSS Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 74,20€, mit einem Plus von +6,84 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von ATOSS Software in den letzten drei Monaten Verluste von -12,42 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um +5,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,39 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ATOSS Software -39,61 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.

ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,60 % 1 Monat -2,39 % 3 Monate -12,42 % 1 Jahr -51,06 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Stand: 24.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd.EUR € wert.

ATOSS hat im zweiten Quartal solide Ergebnisse geliefert, mit einem Umsatzanstieg von 13% und einem EBIT-Anstieg von 17%, wobei Cloud & Subscriptions der Hauptwachstumstreiber blieben. Noch wichtiger ist, dass sich die Auftragsdynamik deutlich erholt hat: Ein starker Anstieg des New ACV im zweiten Quartal hob das erste Halbjahr insgesamt über das Vorjahresniveau.

Atoss Software übertrifft mit Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal die eigenen Erwartungen. Jefferies sieht in der Aktie nun bis zu 66 Prozent Kurspotenzial und hebt die Ziele für 2027 an.

Die von SAP vorgelegten Quartalsresultate haben am Freitag im gesamten Software-Sektor für Erleichterung gesorgt. Denn: der Cloud-Vertragsbestand übertraf die Analystenerwartungen. Mit einem Anstieg um zuletzt 6,4 Prozent erholten sich die …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, SAP und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. SAP notiert im Plus, mit +5,91 %. Workday (A) notiert im Plus, mit +1,62 %.

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Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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