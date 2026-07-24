Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 24.07.26
Foto: Sven Hoppe - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 24.07.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist () genz vorne. Gefolgt von Infineon Technologies AG (+0,41 %), DAX Performance (+0,98 %), Siemens AG (+1,42 %), ASML Holding NV (+0,61 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|TOPIX
|
Bonus Garantie
|PN99H5
|516,02 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Sonstige
|A2U32L
|230,00 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|PK0WVU
|150,44 Tsd.
|Siemens AG
|
Sonstige
|PU993W
|136,46 Tsd.
|ASML Holding NV
|
Sonstige
|DK1HKL
|115,73 Tsd.
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