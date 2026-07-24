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    Aktien Europa

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    Märkte stabilisieren sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Märkte durch US-Futures gestützt
    • Technologiewerte führen, SAP steigt deutlich
    • Einzelhandel schwach, Sanofi und Carrefour fallen
    Aktien Europa - Märkte stabilisieren sich
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Im Sog steigender US-Futures stabilisierten sich die Kurse. Rückenwind kam auch von den Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum. "Die Eurozone hält in Anbetracht der widrigen Umstände Kurs", stellte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank fest.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,88 Prozent auf 6.264,54 Punkte. Außerhalb des Euroraums zog der Schweizer SMI um 0,45 Prozent auf 14.279,14 Punkte an. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,37 Prozent auf 10.678,40 Punkte.

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    Stärkster Sektor waren die Technologiewerte. Während Halbleiterwerte nur wenig zulegten, setzten Aktien von SAP ein Ausrufezeichen. Europas größter Softwarehersteller kommt trotz widriger Bedingungen in der Weltwirtschaft gut voran mit dem Abschluss von Cloud-Verträgen. Die Aktie zog um 6,6 Prozent an.

    Auch Banken und Finanzdienstleister waren gefragt. Die Privatbank Vontobel aus Zürich hatte mit dem vorgelegten Halbjahresergebnis auf Rekordhöhe die Erwartungen übertroffen. Dazu trug das starke Wachstum im Privatkundengeschäft maßgeblich bei. Die Aktie gewann 1,5 Prozent.

    Zu den Verlierern gehörten dagegen die Einzelhandelswerte. Aktien von Carrefour standen dabei mit einem Minus von 4,5 Prozent unter Druck. Die Analysten der RBC verwiesen auf das enttäuschende operative Ergebnis für das erste Halbjahr. Die Experten von JPMorgan fanden sich in ihrer vorsichtigen Einschätzung durch die Halbjahreszahlen bestätigt.

    Im ebenfalls schwächelnden Pharmasektor sanken Aktien von Sanofi um knapp zwei Prozent. Der Pharmakonzern muss einen Rückschlag bei der Suche nach einem Nachfolger für den Kassenschlager Dupixent hinnehmen: Die klinische Entwicklung von Amlitelimab zur Behandlung moderater bis schwerer atopischer Dermatitis (Neurodermitis) wurde eingestellt./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,80 % und einem Kurs von 15,76 auf Tradegate (24. Juli 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 165,90 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +21,57 %/+59,38 % bedeutet.





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