JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 85 Dollar - 'Underweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 92,96 auf Tradegate (24. Juli 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +14,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 459,07 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 120,00USD was eine Bandbreite von -12,13 %/+31,81 % bedeutet.