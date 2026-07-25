Neue Aktien, Anleihen und Fremdfinanzierung: Big Techs machen vor nichts Halt

Die fünf Hyperscaler dürften im Geschäftsjahr 2026 mehr als 690 Milliarden US-Dollar investieren. Einschließlich Leasing und Vorauszahlungen könnte die Summe im Kalenderjahr fast 800 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Geld fließt vor allem in Chips, Server und Rechenzentren.

Der Ausbau künstlicher Intelligenz (KI) verändert die Finanzierung der größten Technologiekonzerne. Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle können ihre Investitionen zunehmend nicht mehr allein aus dem laufenden Geschäft bezahlen. Das schreiben die FactSet-Researcherinnen Guniz Kama und Bina Rajput.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Da die Erträge aus KI langsamer wachsen als die Kosten, geraten die freien Cashflows unter Druck. Amazon, Meta und Oracle könnten im Jahr 2026 nur noch geringe oder sogar negative Mittelzuflüsse erzielen.

Die Konzerne nehmen deshalb mehr Schulden auf und geben neue Aktien aus. Der Anteil neuer Schulden an den Investitionen stieg seit 2024 von neun auf 32 Prozent. Die Gesamtverschuldung der fünf Unternehmen liegt inzwischen bei rund 700 Milliarden US-Dollar.

Alphabet sammelte im Juni 84,75 Milliarden US-Dollar über neue Aktien ein. Amazon platzierte eine Anleihe über 25 Milliarden US-Dollar. Oracle plant weitere Fremd- und Eigenkapitalaufnahmen über rund 40 Milliarden US-Dollar.

Besonders angespannt ist die Lage bei Oracle. S&P Global Ratings senkte die Bonitätsnote im Juli auf BBB minus. Damit liegt der Konzern nur noch eine Stufe über dem spekulativen Bereich.

Hinzu kommen langfristige Leasingverträge für Rechenzentren. Die noch nicht bilanzierten Verpflichtungen der fünf Hyperscaler summieren sich laut FactSet auf rund 820 Milliarden US-Dollar.

An der Börse profitieren deshalb zunehmend andere Unternehmen vom KI-Boom. Kapital fließt verstärkt zu Halbleiterherstellern sowie Anbietern von Energie- und Strominfrastruktur.

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Entscheidend bleibt, wann die Gewinne aus KI schneller wachsen als die Investitionen. Bis dahin wird der technologische Wettlauf zunehmend auch zu einem Wettlauf um Kapital.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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