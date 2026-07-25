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    KI-Boom wird zur Schuldenfalle

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    Neue Aktien, Anleihen und Fremdfinanzierung: Big Techs machen vor nichts Halt

    Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle investieren fast 800 Milliarden US-Dollar in KI. Die Cashflows geraten unter Druck. Der Boom wird zunehmend mit Schulden, Aktien und Leasing finanziert.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hyperscaler investieren fast 800 Milliarden USD in KI
    • Freie Cashflows durch steigende KI-Kosten unter Druck
    • Investitionen werden stärker durch Schulden und Aktien finanziert
    • Report: Achtung, Korrektur!
    KI-Boom wird zur Schuldenfalle - Neue Aktien, Anleihen und Fremdfinanzierung: Big Techs machen vor nichts Halt
    Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

    Der Ausbau künstlicher Intelligenz (KI) verändert die Finanzierung der größten Technologiekonzerne. Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle können ihre Investitionen zunehmend nicht mehr allein aus dem laufenden Geschäft bezahlen. Das schreiben die FactSet-Researcherinnen Guniz Kama und Bina Rajput.

    Die fünf Hyperscaler dürften im Geschäftsjahr 2026 mehr als 690 Milliarden US-Dollar investieren. Einschließlich Leasing und Vorauszahlungen könnte die Summe im Kalenderjahr fast 800 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Geld fließt vor allem in Chips, Server und Rechenzentren.

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    Da die Erträge aus KI langsamer wachsen als die Kosten, geraten die freien Cashflows unter Druck. Amazon, Meta und Oracle könnten im Jahr 2026 nur noch geringe oder sogar negative Mittelzuflüsse erzielen.

    Die Konzerne nehmen deshalb mehr Schulden auf und geben neue Aktien aus. Der Anteil neuer Schulden an den Investitionen stieg seit 2024 von neun auf 32 Prozent. Die Gesamtverschuldung der fünf Unternehmen liegt inzwischen bei rund 700 Milliarden US-Dollar.

    Alphabet sammelte im Juni 84,75 Milliarden US-Dollar über neue Aktien ein. Amazon platzierte eine Anleihe über 25 Milliarden US-Dollar. Oracle plant weitere Fremd- und Eigenkapitalaufnahmen über rund 40 Milliarden US-Dollar.

    Besonders angespannt ist die Lage bei Oracle. S&P Global Ratings senkte die Bonitätsnote im Juli auf BBB minus. Damit liegt der Konzern nur noch eine Stufe über dem spekulativen Bereich.

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    Hinzu kommen langfristige Leasingverträge für Rechenzentren. Die noch nicht bilanzierten Verpflichtungen der fünf Hyperscaler summieren sich laut FactSet auf rund 820 Milliarden US-Dollar.

    An der Börse profitieren deshalb zunehmend andere Unternehmen vom KI-Boom. Kapital fließt verstärkt zu Halbleiterherstellern sowie Anbietern von Energie- und Strominfrastruktur.

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    Entscheidend bleibt, wann die Gewinne aus KI schneller wachsen als die Investitionen. Bis dahin wird der technologische Wettlauf zunehmend auch zu einem Wettlauf um Kapital.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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