Top-Analyst bleibt für Sandisk bullish – KI-Speicher bleibt Kurstreiber

Die Aktie hatte zuletzt deutlich korrigiert und innerhalb des vergangenen Monats mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Trotz dieser Schwächephase zählt Sandisk 2026 weiterhin zu den größten Gewinnern am US-Technologiemarkt und liegt seit Jahresbeginn noch immer mehr als 575 Prozent im Plus.

Die Investmentbank Susquehanna hat das Kursziel für die Aktien von Sandisk von 3.250 auf 3.050 US-Dollar gesenkt. Ausgehend von einem Kurs von 1.610 US-Dollar signalisiert das neue Kursziel weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial von fast 90 Prozent.

Hinter der Anpassung stehen laut Analyst Mehdi Hosseini überarbeitete Schätzungen, nachdem das Analysehaus einen Fehler im eigenen Bewertungsmodell korrigiert hatte. Zuvor hatten Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) auf fehlerhaften Annahmen basiert. Die grundsätzliche positive Einschätzung des Unternehmens änderte sich dadurch jedoch nicht.

Top-Analyst richtet den Blick auf wichtige Termine

Hosseini hat laut TipRanks.com eine Erfolgsquote von 63 Prozent bei seinen Empfehlungen sowie eine durchschnittliche Rendite von 29,1 Prozent. Damit zählt er zu den besten 100 der mehr als 12.300 erfassten Wall-Street-Analysten.

Im Mittelpunkt stehen nun die Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal am 5. August sowie der Analystentag am 13. August. Susquehanna erwartet insbesondere neue Einblicke in die Speicherarchitektur für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.

KI-Speicherarchitektur als entscheidender Wachstumstreiber

Nach Einschätzung der Analysten ist bislang offen, wie sich die Speicherhierarchie für KI-Inferenz langfristig entwickeln wird. Entscheidend dürfte sein, welcher Anteil der von großen Sprachmodellen erzeugten Daten künftig im schnellen DRAM-Speicher verbleibt und welche Daten auf lokale SSDs ausgelagert werden. Diese Entwicklung könnte die Nachfrage nach modernen Flash-Speichern erheblich beeinflussen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt zudem dem Verhältnis zwischen TLC- und QLC-NAND-Technologien. Gleichzeitig gewinnt das sogenannte KV-Cache-Offloading an Bedeutung – ein Verfahren, bei dem Speicherinformationen großer KI-Modelle aus dem teuren GPU-Speicher in günstigere CPU-RAM- oder SSD-Systeme verschoben werden. Dies könnte den Bedarf an leistungsfähigen SSD-Lösungen zusätzlich antreiben.

Margen, Kapazitäten und neue Technologien im Fokus

Darüber hinaus erwarten Investoren Aussagen zum Hochlauf der neuen NAND-Generationen BiCS8 und BiCS10, zur Entwicklung der Produktmargen sowie zum Fortschritt der HBF-Technologie. Ebenfalls im Fokus stehen langfristige Lieferverträge, die Auslastung der Produktionskapazitäten bis 2028 sowie die Wachstumsaussichten in den Segmenten Rechenzentren, Edge Computing und Consumer. Nach Einschätzung von Susquehanna könnte insbesondere eine Bruttomarge von annähernd 80 Prozent künftig für zusätzlichen Gewinnhebel sorgen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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