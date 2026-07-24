Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

SRH TOTAL RETUR/COM gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,44 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +10,53 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,09 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in SRH TOTAL RETUR/COM investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +33,53 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. SRH TOTAL RETUR/COM verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,44 % Dividendenrendite bietet SRH TOTAL RETUR/COM ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,53 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen SRH TOTAL RETUR/COM für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,44 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,09. SRH TOTAL RETUR/COM weist eine Marktkapitalisierung von 1,53 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,44 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

SRH Total Return ist ein aktiv gemanagter Fonds mit Fokus auf absolute Rendite. Er investiert flexibel in Aktien, Anleihen und Derivate, Ziel ist Kapitalerhalt plus Mehrrendite. Marktstellung: Nischenanbieter im Segment Absolute-Return-/Total-Return-Fonds. Wichtige Konkurrenten: Flossbach von Storch, DWS Concept Kaldemorgen, Ethna-AKTIV. USP: flexible Allokation, Risikomanagement, unabhängige Boutique-Struktur.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. SRH TOTAL RETUR/COM konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +10,53 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

SRH TOTAL RETUR/COM Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.07.2026

Die SRH TOTAL RETUR/COM Aktie notiert aktuell bei 18,080$ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,82 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,150 $ entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,44 %, eine Investition von etwa 67.568€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,800000 +15,11 % +4,44 % 2025 0,695000 +20,03 % +3,95 % 2024 0,579000 +12,87 % +3,73 % 2023 0,513000 +5,77 % +3,90 % 2022 0,485000 0,00 % +3,81 %

Warum SRH TOTAL RETUR/COM für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,44 %

Stetiges Dividendenwachstum: +10,53 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 10,09

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 22.523 € 3.000 € 67.568 € 6.000 € 135.136 € 12.000 € 270.271 €

SRH TOTAL RETUR/COM Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,88 % 1 Monat +1,57 % 3 Monate +1,97 % 1 Jahr +1,80 %

Informationen zur SRH TOTAL RETUR/COM Aktie

Es gibt 96 Mio. SRH TOTAL RETUR/COM Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd. € wert.

SRH TOTAL RETUR/COM Aktie jetzt kaufen?

Ob die SRH TOTAL RETUR/COM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SRH TOTAL RETUR/COM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.