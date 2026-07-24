Intel Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 24.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Sie fällt um -5,30 % auf 91,46€. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,78 %, geht es heute bei der Intel Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Intel-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,74 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +18,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +203,04 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,70 % 1 Monat -18,67 % 3 Monate +39,74 % 1 Jahr +384,96 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 24.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 459,07 Mrd.EUR € wert.

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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 45 auf 85 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Resultate für das zweite Quartal und der Ausblick auf das dritte Jahresviertel hätten die …

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,79 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,43 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,05 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -0,37 %

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.