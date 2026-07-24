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    Batteriehersteller Varta stellt Insolvenzantrag

    Für Sie zusammengefasst
    • Varta stellt Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung
    • Wichtige Geldgeber wollen Haushaltsbatterien abspalten
    • Zerschlagung wegen Herauslösung des Batterieteils
    Kreise - Batteriehersteller Varta stellt Insolvenzantrag
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der schwäbische Batteriehersteller Varta hat nach Angaben aus Finanzkreisen einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Zuvor war in dieser Woche bekannt geworden, dass eine Zerschlagung des Unternehmens aus Ellwangen droht, weil wichtige Geldgeber das Geschäft mit Haushaltsbatterien aus dem Konzern herauslösen wollen.

    Das zuständige Stuttgarter Amtsgericht bestätige den Eingang von vier Anträgen. Sie würden geprüft, teilte eine Sprecherin mit. Varta kündigte auf Anfrage eine Mitteilung an.

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    Die sogenannte Ad-hoc-Gläubigergruppe um die Deutsche Bank sowie die Finanzinvestoren RBC BlueBay, Blantyre und Whitebox begründete ihr Vorgehen mit der angespannten Finanzlage des Unternehmens. Eine unabhängige Analyse habe ergeben, dass Varta kurzfristig zusätzliches Geld im mittleren zweistelligen Millionenbereich benötige. Trotz intensiver Gespräche habe sich niemand bereit erklärt, weiteres Kapital bereitzustellen.

    Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 3.260 Menschen, viele davon am Stammsitz in Ellwangen. Geschäftszahlen veröffentlichte Varta zuletzt im Jahr 2024. Damals erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 793 Millionen Euro und einen Verlust von 64,5 Millionen Euro. Der Konzern produziert neben den bekannten Haushaltsbatterien unter anderem Mikrobatterien für Hörgeräte sowie Energiespeicher.

    Sanierung sollte Insolvenz vermeiden

    2024 hatte sich Varta im Rahmen des Restrukturierungsgesetzes (StaRUG) neu aufgestellt, um eine Insolvenz abzuwenden. Altaktionäre verloren dabei ihre Beteiligungen, Gläubiger verzichteten auf einen Teil ihrer Forderungen. Anfang April vergangenen Jahres erklärte Varta die Restrukturierung für abgeschlossen und sah sich wieder auf Kurs.

    Doch die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich erneut. Ein Werk mit rund 350 Mitarbeitern im bayerischen Nördlingen soll noch im Herbst geschlossen werden. Apple war als wichtigster Kunde für den Standort abgesprungen, wie im Mai bekannt wurde. Neue Großkunden fehlten. Varta stellt dort noch bis November Knopfbatterien für die kabellosen Kopfhörer des US-Konzerns her - die sollen künftig aber wohl aus Asien kommen./bak/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 283,4 auf Tradegate (24. Juli 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -4,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,98 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +5,45 %/+35,11 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung und Bewertung der Deutsche Bank Aktie. Der Kurs wird als Weg zur 34 gesehen, mit Hoffnung auf rund 40 Euro als Ziel. Fundamente (operative Performance, Quartalszahlen, Rückstellungen) und technische Chart-Aspekte werden diskutiert, doch Rechtsprobleme/Skandale wie Postbank erhöhen die Unsicherheit über die künftige Entwicklung.

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    dpa-AFX
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