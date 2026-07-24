Silberpreis im Höhenflug +1,31 % auf 58,38 USD

+1,31 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,50 % 1 Monat -6,49 % 3 Monate -23,14 % 1 Jahr +47,60 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 58,38. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 39,55332USD. Heute notiert Silber bei 58,38USD. Ihr Einsatz wäre nun 14.760,1USD wert – ein Zuwachs von +47,60 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.