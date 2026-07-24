🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silberpreis im Höhenflug +1,31 % auf 58,38 USD

    Silberpreis legt +1,31 % zu und erreicht 58,38 USD. Die Rally beschleunigt sich.

    Silberpreis - Silberpreis im Höhenflug +1,31 % auf 58,38 USD
    Foto: adobe.stock.com
    Silber steigt innerhalb von 24 Stunden um +1,31 % auf 58,38USD. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,50 %
    1 Monat -6,49 %
    3 Monate -23,14 %
    1 Jahr +47,60 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 39,55332USD. Heute notiert Silber bei 58,38USD. Ihr Einsatz wäre nun 14.760,1USD wert – ein Zuwachs von +47,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig überwiegt Skepsis gegenüber Prognosen und Aussicht auf Korrektur; Fundamentaldaten, COMEX-/Shanghai-Daten und Charttechnik gelten als relevante Treiber. Langfristig setzen einige auf physisches Silber und teils prozyklische Minenwerte; Verkäufe von physischem Metall werden kritisch diskutiert. 14-Tage-Änderung fehlt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

    ETCs auf Silber

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 325,70EUR +0,34 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 114,72EUR +0,25 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 228,62EUR +0,37 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 299,70EUR +2,00 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 82,92EUR +1,29 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 480,58EUR +1,90 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 341,54EUR +0,31 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 69,17EUR +0,25 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 116,31EUR +0,26 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,981EUR -0,23 %

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    +1,57 %
    +4,50 %
    -6,49 %
    -23,14 %
    +47,60 %
    +134,26 %
    +128,82 %
    +185,79 %
    +259,00 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Silberpreis Silberpreis im Höhenflug +1,31 % auf 58,38 USD Silberpreis legt +1,31 % zu und erreicht 58,38 USD. Die Rally beschleunigt sich.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     