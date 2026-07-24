Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +1,31 % auf 58,38 USD
Silberpreis legt +1,31 % zu und erreicht 58,38 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,50 %
|1 Monat
|-6,49 %
|3 Monate
|-23,14 %
|1 Jahr
|+47,60 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 39,55332USD. Heute notiert Silber bei 58,38USD. Ihr Einsatz wäre nun 14.760,1USD wert – ein Zuwachs von +47,60 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig überwiegt Skepsis gegenüber Prognosen und Aussicht auf Korrektur; Fundamentaldaten, COMEX-/Shanghai-Daten und Charttechnik gelten als relevante Treiber. Langfristig setzen einige auf physisches Silber und teils prozyklische Minenwerte; Verkäufe von physischem Metall werden kritisch diskutiert. 14-Tage-Änderung fehlt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|325,70EUR
|+0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,72EUR
|+0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|228,62EUR
|+0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|299,70EUR
|+2,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|82,92EUR
|+1,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|480,58EUR
|+1,90 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|341,54EUR
|+0,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,17EUR
|+0,25 %
|Long
|1
|0,00
|116,31EUR
|+0,26 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,981EUR
|-0,23 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.