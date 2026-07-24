VW senkt nach erneutem Gewinneinbruch Umsatzprognose - Aktie fällt

Im zweiten Quartal zog der Umsatz zwar um zwei Prozent auf 82,4 Milliarden Euro an, nach den ersten sechs Monaten ist die Bilanz damit aber bisher nur fast ausgeglichen. Das operative Ergebnis sackte im Quartal um rund ein Zehntel auf 3,47 Milliarden Euro ab, es fiel damit schwächer aus als von Experten erwartet. Unter dem Strich ging der Gewinn sogar um rund ein Drittel auf 1,54 Milliarden Euro zurück.

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Konzern hat im zweiten Quartal noch weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem kappte VW-Chef Oliver Blume den Umsatzausblick für das Jahr. Statt ein Umsatzplus von bis zu 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet der Manager nun 2026 nur noch im besten Fall eine stabile Entwicklung, es könnte aber auch bis zu 3 Prozent weniger Erlös werden, wie der Wolfsburger Dax -Konzern am Freitag mitteilte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die VW-Vorzugsaktie fiel zuletzt als Dax-Schlusslicht um 2,2 Prozent. In diesem Jahr hat das Papier ohnehin eine schwache Entwicklung genommen und fast ein Drittel an Wert eingebüßt. Auch bei der Sportwagentochter Porsche AG und der Dachgesellschaft Porsche SE ging es nach unten.

Laut dem Experten Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan hat der Konzern mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlt. Fachmann Philippe Houchois vom Analysehaus Jefferies sah Erklärungsbedarf dahingehend, dass der operative Gewinn zwar unter der Markterwartung liege, der Jahresausblick hinsichtlich der Margen aber beibehalten worden sei. Den freien Barmittelzufluss des Autokonzerns bezeichnete er derweil als solide.

China drückt auf Verkaufszahlen



Die Auslieferungen fielen konzernweit um fast 9 Prozent auf 2,08 Millionen Fahrzeuge, wie der Konzern bereits zuvor mitgeteilt hatte. Auf dem wichtigen Markt China sackten die Verkäufe sogar um mehr als ein Drittel auf 424.300 Fahrzeuge ab. Abseits Chinas sah es dagegen im Verkauf etwas besser aus.

Zölle, Kriege, geopolitische Spannungen und härter werdende Konkurrenz in und aus China sorgten für Gegenwind, hatte Konzernchef Oliver Blume bereits im Frühjahr erklärt. Er plant daher neue Sparmaßnahmen mit deutlichen Einschnitten: Bis zu 50.000 Stellen weltweit und vier Werke in Deutschland stehen auf dem Prüfstand - zusätzlich zu den 50.000 Jobs, die bis 2030 bereits abgebaut werden sollen.

Unter anderem will das Management rund 11 Milliarden Euro an jährlichen Verwaltungskosten einsparen. Das ist ein Viertel der bisher einkalkulierten Kosten im indirekten Bereich, also außerhalb der Produktion. Bis Jahresende soll das neue Sparpaket möglichst festgezurrt sein, sagte Blume der Deutschen Presse-Agentur im Interview.

Aber auch in den Werkshallen will Blume bei den Kapazitäten den Rotstift ansetzen. Der Konzern soll insgesamt auf eine Produktion von 9 Millionen Fahrzeugen jährlich getrimmt werden, rund eine Million weniger als derzeit und drei Millionen weniger als noch vor der Corona-Pandemie. Die Gewinnschwelle soll gar unter 8 Millionen Fahrzeugen erreicht werden. Die Zahl der Modelle will Blume um die Hälfte und die der verwendeten Komponenten gar um drei Viertel schrumpfen, das soll die Fertigung schlanker machen.

Widerstand gegen neue Sparpläne



Von Gewerkschaft und Betriebsrat kommt bereits kräftig Gegenwind gegen die Vorhaben. Ebenso vom Land Niedersachsen, das mit 20 Prozent an VW beteiligt ist und zwei Mitglieder im Aufsichtsrat stellt. Zusammen mit den Arbeitnehmern stellen sie dort die Mehrheit. In dem Gremium fielen die Pläne Berichten zufolge dann auch zunächst durch.

Bis 2030 hat Volkswagen bereits den Abbau von konzernweit 50.000 Stellen in Deutschland angekündigt. 35.000 Jobs sollen bei der Kernmarke wegfallen, der Rest bei Töchtern wie Audi und Porsche. Mehr als 37.000 Beschäftigte haben bereits entsprechende Vereinbarungen unterschrieben.

Renditeperlen weiter schwach



Nach wie vor läuft es bei den einstigen Renditebringern Audi und Porsche nicht rund. Im zweiten Quartal ging der Umsatz bei Audi von 17,1 auf 15 Milliarden Euro zurück, das operative Ergebnis fiel noch einmal etwas schwächer aus als ein Jahr zuvor. VW-Finanzchef Arno Antlitz wollte der Ingolstädter Tochter vor deren Zahlenpräsentation am Anfang kommender Woche nicht vorgreifen, verriet aber dennoch, dass Audi seine Jahresprognose einer operativen Marge von 6 bis 8 Prozent auf 5 bis 7 Prozent senken dürfte.

Beim Sportwagenbauer Porsche AG sank der Umsatz im Autogeschäft - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - von 8,3 auf 7,8 Milliarden Euro. Der operative Gewinn erholte sich nach den hohen Sonderkosten im Vorjahreszeitraum etwas von 154 Millionen auf 692 Millionen Euro. Die operative Marge im Tagesgeschäft blieb mit 8,9 Prozent aber weit unter dem früher gewohnten Niveau der Zuffenhausener.

Porsche steckt ebenfalls in einem großen Umbau und will weitere Stellen streichen. Der Aufsichtsrat der VW-Tochter unterstützte in dieser Woche Pläne des Managements dahingehend. In Medienberichten ist von zusätzlich 5.000 wegfallenden Stellen bei den Stuttgartern die Rede, Details sind noch nicht offiziell bekannt. Im Gegenzug könnte das Porsche-Management aber eine Ausweitung der Beschäftigungssicherung bis 2035 mit den dann verbleibenden Arbeitnehmern vereinbaren.

Für Gespräche über eine erweiterte Jobgarantie bei VW selbst sei es noch zu früh, sagte Blume am Freitag. Dafür müssten die Bedingungen stimmen. Zunächst müsse darüber gesprochen werden, wie Verwaltungs- und Arbeitskosten bei den Marken, den Töchtern und in den Regionen gesenkt werden könnten./men/fjo/nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 71,72 auf Tradegate (24. Juli 2026, 13:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,73 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,81 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +40,10 %/+83,52 % bedeutet.



