BERENBERG stuft VALEO auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Romain Gourvil lobte am Freitag im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen des Autozulieferers dessen solide Margenentwicklung und die starke Generierung von Barmitteln im ersten Halbjahr./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 05:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 05:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 14,00EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: VALEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 14
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: VALEO
Aktieneinstufung neu: positiv
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