BERENBERG stuft VALEO auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Romain Gourvil lobte am Freitag im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen des Autozulieferers dessen solide Margenentwicklung und die starke Generierung von Barmitteln im ersten Halbjahr./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 05:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 14,00EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,00 € , was eine Steigerung von +6,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer