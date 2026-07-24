BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Resultate des Aromenherstellers seien solide ausgefallen, allerdings nicht gut genug, um die hohen Erwartungen zu befriedigen, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 3.412EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Victoria Nice
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 2886
Kursziel alt: 2886
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Victoria Nice
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 2886
Kursziel alt: 2886
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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