BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Resultate des Aromenherstellers seien solide ausgefallen, allerdings nicht gut genug, um die hohen Erwartungen zu befriedigen, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:34 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 3.412EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Victoria Nice

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2886

Kursziel alt: 2886

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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