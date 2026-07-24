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    Telekom-Riese am Wendepunkt

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    Rekord-Cashflow bei Verizon: Jetzt winkt der nächste Kursschub

    Verizon gewinnt mehr Kunden, erzielt einen Rekord-Cashflow und hebt erneut die Prognose an. Dazu kommen Aktienrückkäufe über 4,5 Milliarden US-Dollar. Steht die Aktie vor einer Neubewertung?

    Für Sie zusammengefasst
    • Nettozuwachs Mobilfunk und Breitband bei Verizon
    • Rekord EBITDA 13,7 Mrd und freier Cashflow steigt
    • Aktienrückkäufe bis 4,5 Mrd und Prognose erhöht
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Telekom-Riese am Wendepunkt - Rekord-Cashflow bei Verizon: Jetzt winkt der nächste Kursschub
    Foto: Omar Marques - picture alliance

    Verizon hat im zweiten Quartal 2026 mehr Mobilfunk- und Breitbandkunden gewonnen. Gleichzeitig steigerte der Telekomkonzern seine Profitabilität und hob die Jahresprognose zum zweiten Mal in Folge an.

    Der Umsatz mit Mobilfunk- und Breitbanddiensten stieg um 2,8 Prozent auf rund 23,4 Milliarden US-Dollar. Verizon gewann netto 184.000 Mobilfunkkunden mit Laufzeitverträgen. Das war im Privatkundengeschäft der beste Wert eines zweiten Quartals seit fünf Jahren.

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    Im Breitbandgeschäft kamen netto 348.000 Anschlüsse hinzu. Darunter waren 193.000 drahtlose Festnetzanschlüsse und 155.000 Glasfaseranschlüsse. Insgesamt versorgt Verizon rund 17,1 Millionen Breitbandkunden.

    Vorstandschef Dan Schulman sieht einen strukturellen Wendepunkt. Neue Tarife, kombinierte Angebote und das Treueprogramm verbesserten die Kundenbindung. Gleichzeitig sanken die Kosten für die Gewinnung und Bindung von Kunden.

    Der Gesamtumsatz fiel dennoch um 0,7 Prozent auf 34,3 Milliarden US-Dollar. Die Geräteumsätze brachen um fast 20 Prozent ein. Kunden nutzen ihre Smartphones länger. Zudem reduzierte Verizon bewusst die Subventionen für neue Geräte.

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    Der Nettogewinn sank wegen Sonderbelastungen um 22,9 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar. Bereinigt entwickelte sich das Geschäft deutlich besser. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 7,2 Prozent auf den Rekordwert von 13,7 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte Marge erhöhte sich auf 40,1 Prozent.

    Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 6,6 Prozent auf 1,30 US-Dollar zu. Der freie Cashflow stieg im zweiten Quartal um 24,4 Prozent auf 6,4 Milliarden US-Dollar.

    Seit Jahresbeginn kaufte Verizon eigene Aktien im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar zurück. Das Ziel für das Gesamtjahr erhöhte der Konzern auf bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar.

    Für 2026 erwartet Verizon nun ein Wachstum der Mobilfunk- und Breitbandumsätze von 2,5 bis drei Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 4,99 und 5,04 US-Dollar liegen. Der freie Cashflow dürfte um neun bis zehn Prozent steigen. Anleger sind erfreut und greifen bei der Aktie zu.

    Verizon Communications

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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Verizon Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 38,06EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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