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    Ukraine

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    Russland hat Kriegsgefangenen erschossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Russischer Soldat erschießt ukrainischen Gefangenen
    • Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Kriegsverbrechen
    • UN schätzt fast 130 getötete Kriegsgefangene
    Ukraine - Russland hat Kriegsgefangenen erschossen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DONEZK (dpa-AFX) - Ukrainische Behörden werfen Russland vor, einen weiteren Kriegsgefangenen erschossen zu haben. Russische Militärs hätten einen Soldaten der ukrainischen Streitkräfte beim Dorf Jalta im Gebiet Donezk gefangen genommen, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit. Auf Befehl eines Vorgesetzten habe ein russischer Soldat den ukrainischen Armeeangehörigen nach einem Verhör erschossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt demnach wegen des Vorwurfs eines Kriegsverbrechens.

    Russland überzieht die Ukraine seit fast viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Nach Einschätzung von Experten der Vereinten Nationen hat Russland seit Kriegsbeginn 2022 fast 130 Kriegsgefangene getötet. Die Tötung von Kriegsgefangenen gilt international als Kriegsverbrechen./ksr/DP/mis






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