Munich Re verdient mehr als gedacht - 'Auf sehr gutem Weg' zum Jahresziel

Vorstandchef Christoph Jurecka sieht den Konzern damit "auf sehr gutem Weg", im Gesamtjahr wie geplant einen Überschuss von 6,3 Milliarden Euro zu erreichen. Nach dem ersten Halbjahr steht unter dem Strich bereits ein Gewinn von 3,9 Milliarden Euro. Die Munich-Re-Aktie sackte zur Mittagszeit dennoch ins Minus.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hat im zweiten Quartal dank geringer Großschäden und guter Finanzgeschäfte überraschend viel Gewinn erzielt. Der Überschuss lag nach vorläufigen Zahlen bei 2,2 Milliarden Euro nach knapp 2,1 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Dax -Konzern überraschend am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur knapp 1,8 Milliarden erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im zweiten Quartal profitierte die Munich Re nach eigenen Angaben von einer "sehr geringen" Großschadenbelastung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung. Hinzu komme ein "sehr starkes" Kapitalanlageergebnis. Dieses schlage sich auch beim hauseigenen Erstversicherer Ergo nieder, der in den Monaten April bis Juni unter dem Strich rund 300 Millionen Euro verdient habe.

Die vollständigen Zahlen will die Munich Re wie geplant am 7. August veröffentlichen./stw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 504 auf Tradegate (24. Juli 2026, 13:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,90 %. Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 65,90 Mrd.. Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 569,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -2,82 %/+19,00 % bedeutet.



