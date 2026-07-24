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    BERNSTEIN RESEARCH stuft UPS auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft UPS auf 'Outperform'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 US-Dollar belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft./edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 100,2EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Alex Irving
    Analysiertes Unternehmen: UPS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 133
    Kursziel alt: 133
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m




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