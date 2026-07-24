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    Kurs-Rallye in Sicht

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    UBS: AMD-Aktie kommt in den Club der Billionäre!

    Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rallye hingelegt. Nach Einschätzung der Schweizer Großbank UBS ist das Aufwärtspotenzial jedoch noch längst nicht ausgeschöpft

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für AMD auf 730 US-Dollar an
    • UBS prognostiziert EPS knapp 30 USD für 2028
    • AMD kontrolliert nahezu die Hälfte des Server-CPU-Markts
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Kurs-Rallye in Sicht - UBS: AMD-Aktie kommt in den Club der Billionäre!
    Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa

    Klare Empfehlung von der UBS, trotz krasser Volatilität bei Chip-Aktien: Die Investmentbank bekräftigte ihre Kaufempfehlung für den Halbleiterhersteller und hob zugleich das Kursziel von 700 auf 730 US-Dollar an. Ausgehend vom Schlusskurs vom Donnerstag entspricht das einem Kurspotenzial von rund 35 Prozent.

    "Wir erhöhen unsere Schätzungen und heben unser Kursziel von 700 auf 730 US-Dollar an, da wir inzwischen davon ausgehen, dass der Gewinn je Aktie (EPS) im Jahr 2028 fast 30 US-Dollar erreichen könnte."

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    Das ist ein sehr optimistisches Szenario, auch vor dem Hintergrund, dass für 2027 eine mögliche Überproduktion für Chips eintreten könnte. 

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    Zugleich würde AMD damit in den Club der Billionäre aufsteigen, wenn das Szenario der UBS stimmt. Nimmt man als Ausgangspunkt eine Marktkapitalisierung von etwa 900 Milliarden US-Dollar (bei einem Kurs um 540 US-Dollar), ergäbe sich eine Marktkapitalisierung von rund 1,22 Billionen US-Dollar.

    Bei einem Kurs von 730 US-Dollar und einem EPS von knapp 30 US-Dollar würde AMD zudem mit einem KGV von rund 24 bewertet werden.

    "Grundlage dafür sind die neuen Details und Aussagen von AMD zu seiner CPU-Roadmap, den Marktanteilen und dem adressierbaren Gesamtmarkt, die auf dem AI Day vorgestellt wurden", schreibt UBS-Analyst Timothy Arcuri am Freitag in einer Mitteilung an Kunden.

    Nach Medienberichten kontrolliert AMD inzwischen nahezu die Hälfte des Marktes für Server-CPUs in Rechenzentren. Dank Kooperationen mit Microsoft Azure, Meta Platforms und dem KI-Unternehmen OpenAI könnte der Marktanteil künftig weiter steigen.

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    Auch an der Wall Street überwiegt der Optimismus. Von 54 Analysten, die AMD beobachten, empfehlen laut Daten von LSEG 45 Analysten die Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein. Das durchschnittliche Kursziel bei 541,95 US-Dollar.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 481,2EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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