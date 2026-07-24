Commerzbank gibt auf: "Mehrheitsverhältnisse sind klar"

Konkret forderte Weidmann Unicredit-Chef Andrea Orcel auf, den direkten Weg zu gehen: "Alle sollten sich jetzt wie Erwachsene verhalten, denn eins ist klar: Diese Gespräche sind auch im Interesse der Unicredit, und es wird keine Abkürzung über Berlin geben."

Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann hat die Führung der Unicredit öffentlich zu direkten Verhandlungen aufgerufen. Die Mehrheitsverhältnisse auf der nächsten Hauptversammlung seien klar, sagte Weidmann gegenüber Handelsblatt und Reuters. Damit erkennt die Commerzbank-Spitze erstmals öffentlich an, dass der Kampf um die Eigenständigkeit des Instituts verloren ist.

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Hintergrund ist ein Schachzug Orcels vom Vortag: Der Italiener hatte der Bundesregierung und den Arbeitnehmervertretern einen Dialog über die Zukunft der Bank angeboten, den Commerzbank-Vorstand dabei aber bewusst übergangen. Regierung und Betriebsrat verwiesen daraufhin auf Vorstandschefin Bettina Orlopp als zuständige Ansprechpartnerin.

Unicredit hat sich durch das öffentliche Übernahmeangebot Zugriff auf weitere 17 Prozent der Commerzbank-Aktien gesichert. Nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden wird die italienische Großbank knapp die Hälfte der Anteile an Deutschlands zweitgrößter Privatbank halten und auf einer Hauptversammlung die nötige Mehrheit besitzen, um Kapitalvertreter im Aufsichtsrat auszutauschen und darüber Einfluss auf den Vorstand zu gewinnen. Orcel hatte zuletzt auch offen damit gedroht, über eine außerordentliche Hauptversammlung die Kontrolle in Frankfurt zu übernehmen.

Auch die Bundesregierung, die lange auf die Eigenständigkeit der Commerzbank gesetzt hatte, bereitet sich inzwischen auf Verhandlungen vor. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Kernforderungen: die Kreditversorgung des deutschen Mittelstands darf nicht leiden, das internationale Filialnetz der Commerzbank soll erhalten bleiben, und betriebsbedingte Kündigungen sollen möglichst ausgeschlossen werden. Frankfurt als wichtiger Bankenstandort steht dabei ebenfalls auf der Agenda.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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