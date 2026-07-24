DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Die verhaltene Kursreaktion auf die insgesamt soliden Halbjahreszahlen des Aromenherstellers überrasche angesichts der starken Kursentwicklung in letzter Zeit nicht sonderlich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 3.419EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3300

Kursziel alt: 3300

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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