DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TKMS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Projektabwicklung in den verschiedenen Geschäftsbereichen dürfte stetig vorangeschritten sein ? ungeachtet der quartalsweisen Schwankungen bei der Umsatzrealisierung im Schiffbaugeschäft, schrieb Sriram Krishnan in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 80,20EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Sriram Krishnan

Analysiertes Unternehmen: TKMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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