Münchener Rück: Quartalsergebnis von 2,2 Mrd. € schockt Anleger
Starkes zweites Quartal 2026: Der Konzern übertrifft die Gewinnerwartungen deutlich und liegt mit seinem Halbjahresergebnis klar auf Kurs zum Jahresziel.
Foto: Lino Mirgeler - dpa
- Vorläufiger Nettogewinn Q2 2026: rund 2,2 Mrd. €, deutlich über dem Analystenkonsens von 1,786 Mrd. € (Mittelwert aus 13 Schätzungen).
- Sehr geringe Großschadenbelastung in der Rückversicherung Schaden/Unfall trug zu der starken Quartalsperformance bei.
- Starkes Kapitalanlageergebnis; ERGO steuerte ein außerordentlich gutes Nettoergebnis von rund 0,3 Mrd. € bei.
- Konzernergebnis für das erste Halbjahr: rund 3,9 Mrd. €, auf gutem Weg zum Jahresziel von 6,3 Mrd. € für 2026.
- Die endgültigen Ergebnisse für Q2 2026 werden planmäßig am 7. August 2026 veröffentlicht.
- Veröffentlichung als Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt via EQS News am 24.07.2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Münchener Rück ist am 07.08.2026.
Der Kurs von Münchener Rück lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 504,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,06 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 502,80EUR das entspricht einem Minus von -0,34 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.933,50PKT (+0,58 %).
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