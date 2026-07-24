DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EASYJET auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis des Billigfliegers sei deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle Augen richteten sich aber auf das derzeit laufende Übernahmerennen um die Briten./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 7,24EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jaime Rowbotham
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,4
Kursziel alt: 5,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jaime Rowbotham
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,4
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Währung: GBP
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