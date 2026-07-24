DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EASYJET auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis des Billigfliegers sei deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle Augen richteten sich aber auf das derzeit laufende Übernahmerennen um die Briten./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 7,24EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,4

Kursziel alt: 5,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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