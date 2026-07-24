Börsen Update
Börsen Update Europa - 24.07. - FTSE Athex 20 stark +2,52 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:46) bei 24.988,58 PKT und steigt um +0,97 %.
Top-Werte: SAP +3,62 %, adidas +2,14 %, Continental +1,68 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,23 %, BASF -1,10 %, Brenntag -1,04 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.924,42 PKT und steigt um +0,75 %.
Top-Werte: Salzgitter +5,19 %, Nemetschek +4,27 %, FUCHS Pref +2,42 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,81 %, Bilfinger -2,75 %, Porsche AG -1,45 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.728,38 PKT und steigt um +0,59 %.
Top-Werte: ATOSS Software +8,21 %, Nemetschek +4,27 %, SAP +3,62 %
Flop-Werte: Verbio -6,60 %, Sartorius Vz. -2,81 %, SMA Solar Technology -1,97 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.257,23 PKT und steigt um +0,77 %.
Top-Werte: SAP +3,62 %, adidas +2,14 %, DANONE +1,78 %
Flop-Werte: Sanofi -2,59 %, ASML Holding -1,24 %, Infineon Technologies -1,23 %
Der ATX steht bei 6.490,51 PKT und gewinnt bisher +0,26 %.
Top-Werte: Andritz +3,19 %, voestalpine +2,04 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,73 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,66 %, OMV -1,36 %, Verbund Akt.(A) -1,29 %
Der SMI steht aktuell (13:59:45) bei 14.277,99 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Nestle +1,99 %, Holcim +0,78 %, Swiss Re +0,67 %
Flop-Werte: Novartis -1,07 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,76 %, Sika -0,58 %
Der CAC 40 steht bei 8.340,96 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: Dassault Systemes +5,93 %, STMicroelectronics +2,79 %, Capgemini +2,61 %
Flop-Werte: Carrefour -4,38 %, Sanofi -2,59 %, Renault -1,05 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.186,59 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +4,72 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +2,59 %, Sandvik +1,78 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -10,88 %, Getinge (B) -0,72 %, AstraZeneca -0,59 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.295,00 PKT und steigt um +2,52 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +4,89 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,99 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,83 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,87 %, Viohalco -0,63 %, Jumbo -0,26 %
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