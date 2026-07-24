Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin fällt kurz vor Wochenende – hält die 65.000er-Marke? - 24.07.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,04 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 65.767,16USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,30 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,41 %, Solana SOL/USD änderte sich um -0,89 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +1,10 %, ETH/USD um +1,83 %, SOL/USD um +0,64 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +1,92 %.
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