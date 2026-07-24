Aktien: Tesla schockt, Apple zittert, Qualcomm vor dem Comeback?
Wir erklären die Zusammenhänge verständlich und zeigen die Charttechnik zu allen drei Aktien. Das sollte man als Anleger jetzt unbedingt beachten!´
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