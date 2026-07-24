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    Gewinn auf Rekordkurs

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    NextEra verspricht Jahre des Wachstums – doch die Börse zögert

    NextEra Energy hat den Gewinn gesteigert und baut den Projektbestand kräftig aus. Doch trotz starker Zahlen gerät die Aktie nach den Quartalszahlen unter Druck.

    Gewinn auf Rekordkurs - NextEra verspricht Jahre des Wachstums – doch die Börse zögert
    Foto: Jaque Silva - picture alliance / NurPhoto

    NextEra Energy hat im zweiten Quartal 2026 Umsatz- und Gewinnwachstum vorgelegt und seine langfristigen Ziele bestätigt. Dennoch reagierte die Börse zunächst verhalten. Die Aktie verlor direkt nach der Veröffentlichung der Zahlen 2 Prozent und notierte bei 88 US-Dollar.

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    Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn nach GAAP stieg im Jahresvergleich von 2,028 Milliarden auf 3,144 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,98 auf 1,50 US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis erhöhte sich von 2,164 Milliarden auf 2,407 Milliarden US-Dollar. Je Aktie entsprach das einem Anstieg von 1,05 auf 1,15 US-Dollar.

    Vorstandschef John Ketchum sprach von einem starken Quartal. "NextEra Energy verzeichnete ein starkes zweites Quartal, in dem der bereinigte Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,5 Prozent stieg, was die anhaltend gute operative und finanzielle Leistung sowohl bei Florida Power & Light (FPL) als auch bei NextEra Energy Resources widerspiegelt."

    Erneuerbare Energien wachsen weiter

    Die Tochter NextEra Energy Resources baute ihren Projektbestand im Quartal um 3,6 Gigawatt aus. Allein Batteriespeicher machten davon 2 Gigawatt aus. Der gesamte Auftragsbestand liegt damit inzwischen bei rund 35,1 Gigawatt.

    Zudem treibt das Unternehmen die Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerks Duane Arnold voran. Nach Genehmigungen und dem Erwerb der verbliebenen Minderheitsanteile soll die Anlage spätestens im ersten Quartal 2029 wieder ans Netz gehen.

    Auch das regulierte Geschäft entwickelte sich positiv. FPL steigerte das regulatorische Kapital um rund 9,3 Prozent und investierte im Quartal etwa 2,8 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben des Unternehmens liegen die Stromrechnungen privater Haushalte weiterhin rund 30 Prozent unter dem US-Durchschnitt. Im Quartal kamen mehr als 90.000 neue Kunden hinzu.

    Fusion mit Dominion nimmt nächste Hürde

    Parallel treiben NextEra Energy und Dominion Energy ihre geplante Fusion voran. Beide Unternehmen haben inzwischen Anträge bei mehreren Bundes- und Landesbehörden eingereicht und damit das Genehmigungsverfahren offiziell gestartet. Der Abschluss der Transaktion wird weiterhin für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet.

    Ketchum betonte die strategische Bedeutung des Zusammenschlusses: "Bei diesem Zusammenschluss geht es darum, den lokalen Betriebsgesellschaften von Dominion Energy mehr Größe, finanzielle Stärke und betriebliche Kompetenz zur Seite zu stellen, damit sie den wachsenden Strombedarf decken und gleichzeitig die Stromrechnungen erschwinglich sowie die Versorgung zuverlässig halten können."

    Prognose bestätigt

    An den langfristigen Zielen hält NextEra Energy fest. Für 2026 erwartet der Konzern weiterhin ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 3,92 und 4,02 US-Dollar und peilt das obere Ende der Spanne an. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen unverändert mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie von mehr als 8 Prozent bis 2032.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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