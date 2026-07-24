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    Rotes Meer

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    EU-Mission sieht größeres Risiko für Handelsschiffe

    Für Sie zusammengefasst
    • Aspides stuft Bedrohung Bab al-Mandab hoch ein
    • Gefahr durch Anti-Schiffs-Raketen und Drohnen
    • Aspides empfiehlt jemenische Hoheitsgewässer meiden
    Rotes Meer - EU-Mission sieht größeres Risiko für Handelsschiffe
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ATHEN/LARISSA (dpa-AFX) - Nach dem Angriff der Huthi-Miliz auf einen saudischen Öltanker hat die EU-Marineoperation Aspides ihre Sicherheitsbewertung für das Rote Meer aktualisiert. Die Bedrohungslage an der Meerenge Bab al-Mandab vor Jemens Küste sowie im südlichen Roten Meer wurde von mittel als hoch heraufgestuft, wie das Hauptquartier der Mission im griechischen Larissa mitteilte. Für das nördliche Rote Meer und den Golf von Aden bleibe die Einstufung "mittel" bestehen.

    Die anhaltenden Konflikte in der Region - insbesondere der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran, der sich längst auf die Region ausgeweitet hat, - hätten die Sicherheitslage erheblich verändert und das Eskalationsrisiko bleibe hoch. Nach Einschätzung von Aspides können weitere Angriffe auf Handelsschiffe nicht ausgeschlossen werden. Dabei bestehe insbesondere die Gefahr des Einsatzes von Anti-Schiffs-Raketen, unbemannten Luftfahrzeugen, unbemannten Wasserfahrzeugen sowie kleineren Angriffsbooten, hieß es weiter.

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    Die EU-Mission rief die maritime Gemeinschaft dazu auf, die bestehenden Sicherheitsverfahren konsequent einzuhalten, den Kontakt mit den zuständigen maritimen Sicherheitszentren aufrechtzuerhalten und die aktuelle Bedrohungslage bei der Planung von Fahrten entsprechend zu berücksichtigen. Aspides empfiehlt, jemenitische Hoheitsgewässer grundsätzlich zu meiden und - soweit möglich - näher an der afrikanischen Küste zu navigieren, um das Risiko möglicher Angriffe zu reduzieren./tt/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 2.263 auf Tradegate (24. Juli 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +0,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 22,83 Mrd..

    Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -49,73 %/-11,83 % bedeutet.





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