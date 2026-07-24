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    SPD sichert Union verlässliche Zusammenarbeit zu

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD sichert verlässliche Zusammenarbeit nach Umbildung
    • SPD steht verlässlich in der Koalition bereit
    • Danksagung an Linnemann und Wechsel im Kabinett
    SPD sichert Union verlässliche Zusammenarbeit zu
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    BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sichert der Union eine verlässliche Zusammenarbeit auch nach der Kabinettsumbildung zu. "Die Union stellt sich in Regierung, Fraktion und Partei an einigen Stellen neu auf und trifft die dafür notwendigen Personalentscheidungen", sagte Klüssendorf laut einer Mitteilung. "Wir als SPD stehen verlässlich in der Koalition bereit und freuen uns auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen in der Koalition und wünschen allen einen guten Start in ihren neuen Aufgabenbereichen." Vor der Mitteilung war bis Mittag keine Reaktion aus der SPD-Parteizentrale zur Bekanntgabe der Kabinettsumbildung am Morgen gekommen.

    Klüssendorf ergänzte an die Adresse des scheidenden CDU-Generalsekretärs: "Meinem Kollegen Carsten Linnemann danke ich herzlich für unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm für seine neue, anspruchsvolle Aufgabe viel Erfolg und ein glückliches Händchen." Linnemann übernimmt das Gesundheitsressort von Nina Warken, die für Thorsten Frei ins Kanzleramt wechselt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die Personalrochade am Morgen bekanntgegeben, dabei allerdings noch weitere Veränderungen angekündigt, ohne Details zu nennen./bw/DP/mis






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