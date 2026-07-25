Kann der Markt noch ein Quartal KI (er)tragen?

Alphabet hat bereits seine Quartalszahlen offengelegt und die Reaktion an den Kapitalmärkten daraufhin könnte richtungsweisend für die Earnings der übrigen Hyperscaler sein.

Die Kalenderwoche 31 ist die entscheidenste in dieser Berichtssaison! Microsoft, Meta Platforms, Apple und Amazon geben ihre Quartalszahlen raus. Zugleich gibt es vor den Zahlen ein Übernahmeangebot für Paypal. Und während die deutschen Autobauer in China im Abseits stehen, hofft Adidas auf den großen Befreiungsschlag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Denn der negative Cashflow der Google-Mutter bereitet den Anlegern Sorge. Die Ausgaben für KI wachsen schnell, schneller, als es so manchem lieb sein dürfte. Daher verloren auch die Anteilsscheine von Alphabet auf Wochensicht beinahe 10 Prozent. Also: Ist dies ein düsteres Vorzeichen für Microsoft, Meta, Apple und Amazon? Die Anleger werden auf jeden Fall sehr genau auf Wachstum, Prognose und Cashflow schauen.

Ein weiterer Verhandlungskrimi zeichnet sich bei Paypal ab. Stripe bietet 60,5 US-Dollar je Aktie. Das sieht auf den ersten Blick wie ein lukratives Angebot aus. Doch der Verwaltungsrat von Paypal würde lieber 70 US-Dollar sehen. Ob das zu hoch gepokert ist, werden vor allen Dingen die Quartalszahlen offenbaren, die Paypal nächste Woche präsentiert.

Also: Die wichtigste Börsenwoche des Sommers steht an! Im Wochenend-Dreier bei Börse, Baby! bekommst du dazu ein ultimatives Briefing für den Sturm an den Märkten.

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