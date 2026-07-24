UBS stuft Relx auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter habe beruhigende Kennziffern ausgewiesen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 29,30EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: GBP
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