UBS stuft Relx auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter habe beruhigende Kennziffern ausgewiesen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 29,30EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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