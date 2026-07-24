UBS stuft LVMH auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Die Kernmarke Louis Vuitton scheine in China im Zusammenhang mit einem Markenrechtsstreit unter Druck geraten zu sein, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn dies zu kurz zurückliege, um die Zahlen des zweiten Quartals zu beeinflussen, sei es ungünstig, da die Investoren für die zweite Jahreshälfte auf eine stärkere Dynamik in China gesetzt hätten./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 456,1EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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