UBS stuft LVMH auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Die Kernmarke Louis Vuitton scheine in China im Zusammenhang mit einem Markenrechtsstreit unter Druck geraten zu sein, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn dies zu kurz zurückliege, um die Zahlen des zweiten Quartals zu beeinflussen, sei es ungünstig, da die Investoren für die zweite Jahreshälfte auf eine stärkere Dynamik in China gesetzt hätten./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 456,1EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 650

Kursziel alt: 650

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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