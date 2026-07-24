Hochtemperaturtrocknung bis 85 °C für hochwertige 3D-Drucke

SHENZHEN, China, 24. Juli 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine aufstrebende Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, hat heute die Einführung seines allerersten Filamenttrockners, des H1 HT, bekannt gegeben. Mit einer außergewöhnlichen Trocknungstemperatur von bis zu 85 °C bekämpft das Gerät feuchtigkeitsbedingte Druckfehler an der Quelle und verbessert so die allgemeine Druckqualität, während es gleichzeitig uneingeschränkt mit praktisch allen auf dem Markt erhältlichen FDM-3D-Druckern kompatibel ist. Mit dem H1 HT erstreckt sich das FDM-Ökosystem von ELEGOO nun vom Filamentmanagement bis zum fertigen Druck und bietet einen kompletten Workflow, der Kreative in jedem Schritt unterstützt.

Seit Jahren sind durch Umgebungsfeuchtigkeit beeinträchtigte Filamente ein ständiges Problem für 3D-Druck-Enthusiasten und Profis gleichermaßen. Der ELEGOO H1 HT löst dieses Problem, indem er die Trocknungstemperaturen auf klassenführende 85 °C erhöht. Diese Hochtemperaturfähigkeit verwandelt das Gerät in eine Vorbereitungsstation in Industriequalität, die alltägliche Materialien wie PLA und PETG problemlos verarbeitet und gleichzeitig anspruchsvolle, hochtemperaturbeständige technische Filamente wie PA und PC mühelos wiederherstellt.

Im Inneren der Kammer dreht sich die Spule automatisch, um eine gleichmäßige Wärmeeinwirkung und eine gleichmäßige Feuchtigkeitsentfernung zu gewährleisten. Ausgestattet mit aktiver Entfeuchtung nutzt das System zwei automatische Entlüftungsöffnungen, um während des Trocknungsvorgangs feuchte Luft abzulassen, und verschließt sich anschließend dicht, um Feuchtigkeit fernzuhalten – so bleiben die Filamente in einem optimalen, druckbereiten Zustand. Darüber hinaus sorgt ein spezieller Bypass-Auslass für TPU und faserverstärkte Materialien für einen reibungslosen Materialtransport und langfristige Zuverlässigkeit, wodurch Reibung bei intensiven Druckaufträgen vollständig vermieden wird.

Auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt

Über seine leistungsstarken Trocknungsfunktionen hinaus wurde der H1 HT von Grund auf mit Blick auf die Benutzererfahrung und die Sicherheit am Arbeitsplatz entwickelt. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über einen reaktionsschnellen 3,5-Zoll-Vollfarb-Touchscreen. Benutzer können den Trocknungsstatus auf einen Blick überwachen und aus 11 voreingestellten Filamentmodi wählen, wodurch das Rätselraten bei den Temperatureinstellungen entfällt, oder ihre eigenen Konfigurationen mit höchster Flexibilität anpassen.