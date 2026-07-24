RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 490 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die hohen Gewinne dürften aber im Gegenzug weiter auf die erzielbaren Rückversicherungsprämien drücken./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:48 / EDT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 503,6EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.
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