DZ BANK stuft UNICREDIT SPA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unicredit nach Quartalszahlen von 85 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Geldhauses seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 und sieht die Aktie als attraktiv bewertet an./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 80,10EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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