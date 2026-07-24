DZ BANK stuft UNICREDIT SPA auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unicredit nach Quartalszahlen von 85 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Geldhauses seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 und sieht die Aktie als attraktiv bewertet an./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 80,10EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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