UBS stuft Tesla auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 442 auf 385 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Management des Elektroauto-Herstellers habe in puncto Robotaxi und den humanoiden Roboter Optimus eher vorsichtige Töne angeschlagen, schrieb Joseph Spak in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wahrscheinlich solle damit die Erwartung für die nahe Zukunft gedämpft werden, während gleichzeitig die langfristigen Chancen hervorgehoben worden seien. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich nach unten./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 282,9EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joseph Spak

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 385

Kursziel alt: 442

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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