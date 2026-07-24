DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNICREDIT SPA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Resultate der italienischen Großbank seien ein wenig besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Giovanni Razzoli in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 80,11EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Giovanni Razzoli

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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