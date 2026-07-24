DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNICREDIT SPA auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Resultate der italienischen Großbank seien ein wenig besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Giovanni Razzoli in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 80,11EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Giovanni Razzoli
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 77
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Giovanni Razzoli
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 77
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte