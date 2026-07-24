UBS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 400 auf 379 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Resultate der Google-Muttergesellschaft habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2027 und 2028 reduziert, schrieb Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf die Frage, ob das Free-Cashflow-Wachstum wieder das historische Niveau erreichen werde, habe er auch nach dem aktuellen Update keine klareren Antworten./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 279,9EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 379

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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