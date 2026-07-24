BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen und einem angepassten Ausblick von 48 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe wohl seine Ziele für Kosten und Erträge im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2026 falsch kalibriert, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Entwicklungen bei den Inputkosten und der anhaltende Wettbewerbsdruck kämen zwar nicht völlig überraschend, doch schienen diese Faktoren Jungheinrich stärker getroffen zu haben als den Wettbewerber Kion./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 24,90EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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