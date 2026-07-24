RBC stuft AMD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD anlässlich der angekündigten Milliarden-Investitionen in den KI-Entwickler Anthropic auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 540 US-Dollar belassen. Unter Berücksichtigung des Anthropic-Deals habe er seine Prognosen für den Halbleiterkonzern angehoben, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:18 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:18 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 481,6EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.





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