BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Stromerzeuger habe die Anteilsaufstockung an dem Übertragungsnetzbetreiber Amprion früher als erwartet abgeschlossen, schrieb Peter Crampton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei leicht positiv./rob/la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 59,16EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Peter Crampton

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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